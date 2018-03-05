КГБ показал белорусский мобильник с функцией защиты от прослушивания

Руководитель КГБ Валерий Вакульчик показал в эфире телеканала «Беларусь 1» разработанный в Беларуси мобильный телефон с функцией защиты от прослушивания, который будет использоваться для закрытой правительственной связи.

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Валерий Вакульчик отметил, что телефонный аппарат, который позволял бы вести закрытые переговоры в любом месте и в любое время с любым должностным лицом, был разработан по поручению президента Александра Лукашенко. По словам главы КГБ, этот телефон способен обеспечить высокую защищенность информации от прослушиваний, перехвата.

Также он рассказал об особенностях гаджета. Этот мобильник состоит из трех частей: микрофона, криптомодуля, который представляет собой шифр-аппаратуру (это система шифрования и дешифрования) и процессора. Он защищен от проникновения злоумышленников, а при попыке вскрытия содержимое телефона самоуничтожается.

Первый белорусский мобильник уже запускается в серийное производство, и его разработчики телефона уже работают над тем, чтобы организовать экспортные поставки «дружественным к нам государствам».