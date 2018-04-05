Лента RSS
Подписаться на ленту
04 мая 2018, пятница, 10:52
+28°C
Завтра +19°C
+28°C
Завтра +19°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,43
04. 05. 2018

В Минске контролерам транспорта вернули форменные жилеты

Источник фото: "Минск-Новости"

В Минске контролеры общественного транспорта снова станут заметны на остановках: им вернули форменные жилеты. Накануне стало известно, что контролерам сейчас выдают униформу летнего образца, которая была изготовлена в трех цветовых вариантах.

Летняя форменная одежда, в которую облачились сотрудники «Минсктранса», предусматривает три цвета жилетов: бежевый, серый и синий. Сами жилеты сшиты из легкой ткани. Также в них есть многочисленные карманы, в которых контролеры смогут положить не только личные вещи, но и удостоверения, карточки, записывающее устройство.
 
Униформа разрабатывалась с учетом пожеланий контролеров. Сейчас сотрудники контрольно-ревизорской службы агентства «Минсктранс» получают жилеты.
 
Новая форма минских контролеров. Фото "Транспортник столицы"
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.