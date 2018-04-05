В Минске контролерам транспорта вернули форменные жилеты

В Минске контролеры общественного транспорта снова станут заметны на остановках: им вернули форменные жилеты. Накануне стало известно, что контролерам сейчас выдают униформу летнего образца, которая была изготовлена в трех цветовых вариантах.
Летняя форменная одежда, в которую облачились сотрудники «Минсктранса», предусматривает три цвета жилетов: бежевый, серый и синий. Сами жилеты сшиты из легкой ткани. Также в них есть многочисленные карманы, в которых контролеры смогут положить не только личные вещи, но и удостоверения, карточки, записывающее устройство.
Униформа разрабатывалась с учетом пожеланий контролеров. Сейчас сотрудники контрольно-ревизорской службы агентства «Минсктранс» получают жилеты.
Новая форма минских контролеров. Фото "Транспортник столицы"