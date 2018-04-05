Замглавы МНС рассказала, какая реформа ждет Налоговый кодекс

В Беларуси ведется работа по изменению Налогового кодекса, чтобы сделать налоговую систему более понятной, а также учесть интересы не только государства, но и бизнеса. Заместитель министра по налогам и сборам Элла Селицкая рассказала об основных изменениях в налоговом законодательстве: проект предусматривает ограничение размера пени, введения принципа презумпции добросовестности налогоплательщика, возможность обращения физлиц в любую налоговую, а не только по месту жительства и другие новшества.

По словам Эллы Селицкой, межведомственная рабочая группа уже подготовила проект общей части Налогового кодекса.

Презумпция добросовестности и стабильность налогового законодательства

В налоговом законодательстве вводится принцип презумпции добросовестности налогоплательщика, который означает, что пока налоговики не докажут документально, что гражданин совершил налоговое правонарушение, он будет считаться добросовестным. Этот принцип, по словам представителя МНС, закреплен в декрете №7, направленном на развитие предпринимательской деятельности в Беларуси.

Еще одним важным принципом является принцип стабильности налогового законодательства. «Если установили правила игры, то в течение моратория на корректировку налогового законодательства их нельзя менять», - пояснила Элла Селицкая, пишет БелТА

Физлицам разрешат обращаться в любую налоговую

Новшества предусмотрены и в налоговом администрировании. Так, белорусам разрешат обращаться в любой налоговый орган, а не только по месту жительства. Пока это касается физических лиц, поскольку большинство организаций и индивидуальных предпринимателей обращаются в налоговые органы в электронном виде.

«А у физических лиц еще не у всех имеется такая возможность либо сказывается ментальность белорусов - схожу, а там мне все разъяснят», - отметила представитель МНС.

В итоге они смогут подавать декларации по подоходному, имуществе, уведомления о начале деятельности по заявительному принципу в любой налоговый орган.

Размер пени будет ограничен

Кроме того, документ предусматривает ограничение размера пени – он не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора). Предложения по совершенствованию начисления пеней вносится в проект по инициативе бизнес-сообщества.

Элла Селицкая привела пример: если налоговики не проверяли предприятие в течение нескольких лет, то при выявлении нарушения многолетней давности размер пени может оказаться гораздо больше, чем недоплаченный налог. И это может привести к банкротству предприятия.

«Поэтому в проекте общей части Налогового кодекса предусмотрели, что размер пени не должен превышать сумму доначисленного налога (сбора)», - пояснила она.

Отсрочка ареста счетов должников

Также новая редакция Налогового кодекса предусматривает введение механизмов, которые позволят избегать ареста счетов плательщика при неисполнении налоговых обязательств. Их будут применять к добросовестным плательщикам, редко совершающих нарушения. Расходные операции не будут приостанавливаться, если плательщик предоставит документ, гарантирующий исполнение обязательств. К примеру, договор о залоге имущества, заключенный между налоговым органом и плательщиком.

Будет изменен и механизм блокировки счетов по текущей задолженности перед бюджетом. По словам Эллы Селицкой, предлагается новшество: если накануне нарушения плательщик полгода своевременно исполнял налоговые обязательства, то приостановление операций будет происходить не ранее чем через 10 дней после наступления срока уплаты.

Налог на Google можно будет платить в валюте

Также МНС позволит зарубежным плательщикам, которые находятся за пределами Беларуси, но должны уплатить налог в нашей стране, вносить платежи в иностранной валюте.

Элла Селицкая: «Есть такая категория плательщиков, как иностранные юридические лица, которые оказывают электронные услуги физическим лицам (так называемый налог на Google – прим. Телеграф). С 1 января 2018 года они являются плательщиками НДС в Беларуси, оказывая услуги из-за рубежа. Для такой категории лиц мы предусматриваем возможность платить налоги в валюте, чтобы они имели возможность рассчитаться с нашим бюджетом».