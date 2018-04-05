В Минске пьяная студентка поцарапала ногтями 7 машин

В Минске 19-летняя студентка одного из вузов, которая возвращалась домой в нетрезвом состоянии, поцарапала ногтями 7 автомобилей, припаркованных во дворе на улице Чюрлениса. Об этом рассказали сегодня, 4 мая, в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Несколько владельцев автомобилей, которые были припаркованы во дворе по ул. Чюрлениса, заметили повреждения лакокрасочного покрытия и обратились в милицию. Правоохранители установили, что к чужим машинам приложила руку в буквальном смысле этого слова 19-летняя девушка, студентка второго курса одного из столичных вузов.

Как удалось выяснить оперативникам, вечером девушка в нетрезвом состоянии возвращалась домой. Проходя мимо автомобилей, она провела по ним ногтями и поцарапала.

Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям студентки, сообщили в ГУВД.