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04. 05. 2018

В Минске пьяная студентка поцарапала ногтями 7 машин

В Минске 19-летняя студентка одного из вузов, которая возвращалась домой в нетрезвом состоянии, поцарапала ногтями 7 автомобилей, припаркованных во дворе на улице Чюрлениса. Об этом рассказали сегодня, 4 мая, в пресс-службе ГУВД Мингорисполкома.

Несколько владельцев автомобилей, которые были припаркованы во дворе по ул. Чюрлениса, заметили повреждения лакокрасочного покрытия и обратились в милицию. Правоохранители установили, что к чужим машинам приложила руку в буквальном смысле этого слова 19-летняя девушка, студентка второго курса одного из столичных вузов.
 
Как удалось выяснить оперативникам, вечером девушка в нетрезвом состоянии возвращалась домой. Проходя мимо автомобилей, она провела по ним ногтями и поцарапала.
 
 
Сейчас проводится проверка, по итогам которой будет дана правовая оценка действиям студентки, сообщили в ГУВД.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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