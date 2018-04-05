4 мая белорусы стартуют на ЧМ по хоккею матчем со шведами

4 мая белорусские хоккеисты стартуют на чемпионате мира по хоккею-2018 в Дании. Первый матч турнира наши соотечественники проведут с командой Швеции.

Чемпионат мира по хоккею начинается 4 мая и продлится до 20 мая. В нем принимают участие 16 национальных сборных, в том числе команда Беларуси. Матчи будут проходить в двух городах Дании – в Копенгагене и Хернинге.

Белорусские хоккеисты попали в группу А, где сыграют с командами Швеции, Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая) и Словакии (15 мая). В группе В выступят сборные Канады, Финляндии, США, Дании, Германии, Латвии, Норвегии и Кореи.

Первый матч белорусы проведут уже сегодня, им будут противостоять шведы. Начало матча в 21:15, телеканал «Беларусь 1» покажет игру в прямом эфире. Также сегодня будут играть следующие пары команд: Россия - Франция (17:15), США - Канада (17:15), Германия - Дания (21:15).

Из каждой группы в следующую стадию выйдут по четыре лучших коллектива, а сборные, которые займут последние места, будут вынуждены покинуть элитный дивизион.