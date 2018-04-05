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04. 05. 2018

4 мая белорусы стартуют на ЧМ по хоккею матчем со шведами

4 мая белорусские хоккеисты стартуют на чемпионате мира по хоккею-2018 в Дании. Первый матч турнира наши соотечественники проведут с командой Швеции.

Чемпионат мира по хоккею начинается 4 мая и продлится до 20 мая. В нем принимают участие 16 национальных сборных, в том числе команда Беларуси. Матчи будут проходить в двух городах Дании – в Копенгагене и Хернинге. 
 
Белорусские хоккеисты попали в группу А, где сыграют с командами Швеции, Франции (5 мая), России (7 мая), Швейцарии (9 мая), Чехии (11 мая), Австрии (12 мая) и Словакии (15 мая). В группе В выступят сборные Канады, Финляндии, США, Дании, Германии, Латвии, Норвегии и Кореи.
 
Первый матч белорусы проведут уже сегодня, им будут противостоять шведы. Начало матча в 21:15, телеканал «Беларусь 1» покажет игру в прямом эфире. Также сегодня будут играть следующие пары команд: Россия - Франция (17:15), США - Канада (17:15), Германия - Дания (21:15).
 
Из каждой группы в следующую стадию выйдут по четыре лучших коллектива, а сборные, которые займут последние места, будут вынуждены покинуть элитный дивизион.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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