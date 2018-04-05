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04. 05. 2018

ESET: поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Специалисты ESET предупреждают о новой фишинговой атаке. Злоумышленники подделали сайт Netflix и собирают с его помощью данные банковских карт пользователей.

Потенциальная жертва получает по электронной почте фишинговое сообщение о завершении срока действия подписки на Netflix. письме утверждается, что продлить подписку не удалось из-за проблемы с оплатой, поэтому она будет отменена – конечно, если пользователь не активирует ее вручную. Для «активации подписки» предусмотрена красная кнопка в письме.
 
В ESET видели подобные сообщения и раньше, но нынешняя кампания кажется более продуманной. Кнопка «активации» ведет на поддельный сайт Netflix, дизайн которого копирует настоящий. Более того, фишинговый сайт имеет сертификат безопасности, а его веб-адрес начинается с префикса http.
 
 
На поддельном сайте пользователю предлагается ввести email и пароль от личного кабинета Netflix, а затем заполнить анкету, включающую информацию о банковской карте. После этого пользователь будет перенаправлен на настоящий сайт Netflix, а его данные поступят в распоряжение мошенников.
 
ESET рекомендует игнорировать подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам».
 
Фишинговый сайт: 
 
 
Форма ввода персональных данных:
 
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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