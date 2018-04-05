ESET: поддельный сайт Netflix собирает данные банковских карт

Специалисты ESET предупреждают о новой фишинговой атаке. Злоумышленники подделали сайт Netflix и собирают с его помощью данные банковских карт пользователей.

Потенциальная жертва получает по электронной почте фишинговое сообщение о завершении срока действия подписки на Netflix. письме утверждается, что продлить подписку не удалось из-за проблемы с оплатой, поэтому она будет отменена – конечно, если пользователь не активирует ее вручную. Для «активации подписки» предусмотрена красная кнопка в письме.

В ESET видели подобные сообщения и раньше , но нынешняя кампания кажется более продуманной. Кнопка «активации» ведет на поддельный сайт Netflix, дизайн которого копирует настоящий. Более того, фишинговый сайт имеет сертификат безопасности, а его веб-адрес начинается с префикса http.

На поддельном сайте пользователю предлагается ввести email и пароль от личного кабинета Netflix, а затем заполнить анкету, включающую информацию о банковской карте. После этого пользователь будет перенаправлен на настоящий сайт Netflix, а его данные поступят в распоряжение мошенников.

ESET рекомендует игнорировать подозрительные сообщения, не переходить по ссылкам из них, а также защитить компьютер комплексным антивирусным ПО с функциями «Антифишинг» и «Антиспам».

Фишинговый сайт:

Форма ввода персональных данных: