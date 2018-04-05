В Борисове сержанта приговорили к 3 годам колонии за дедовщину

Сегодня, 4 мая, в Борисове был вынесен очередной приговор за дедовщину в армии. 22-летний сержант Артем Бердник из 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах получил три года колонии за превышение и злоупотребление властью, сопряженное с насилием.

Суд Борисовского района признал Артема Бердника, который был командиром отделения первого учебного взвода третьей учебной танковой роты учебного центра в Печах, виновным в превышении служебных полномочий, а также в превышении власти, сопряженном с насилием. За это его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества. Также ему будет запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности. И вдобавок молодой человек лишится воинского звания.

На суде выяснилось, что сержант брал взятки сигаретами и кофе, а также пользовался телефонами подчиненных. Однако виновным он себя не считает. По словам парня, рядовые ему сами все приносили, а он ничего от них не требовал.

Приговор еще может быть обжалован.