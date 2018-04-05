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04. 05. 2018

В Борисове сержанта приговорили к 3 годам колонии за дедовщину

Сегодня, 4 мая, в Борисове был вынесен очередной приговор за дедовщину в армии. 22-летний сержант Артем Бердник из 72-го гвардейского Объединенного учебного центра в Печах получил три года колонии за превышение и злоупотребление властью, сопряженное с насилием.

Суд Борисовского района признал Артема Бердника, который был командиром отделения первого учебного взвода третьей учебной танковой роты учебного центра в Печах, виновным в превышении служебных полномочий, а также в превышении власти, сопряженном с насилием. За это его приговорили к 3 годам колонии усиленного режима и конфискации имущества. Также ему будет запрещено в течение 5 лет занимать определенные должности. И вдобавок молодой человек лишится воинского звания.
 
На суде выяснилось, что сержант брал взятки сигаретами и кофе, а также пользовался телефонами подчиненных. Однако виновным он себя не считает. По словам парня, рядовые ему сами все приносили, а он ничего от них не требовал.
 
Приговор еще может быть обжалован.
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Криминал
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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