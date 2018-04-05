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04. 05. 2018

Летом БЖД пустит дополнительные поезда на популярные морские курорты

Этим летом Белорусская железная дорога запустит дополнительные поезда к курортам Черного, Азовского и Балтийского морей. Об этом сегодня рассказали в пресс-центре БЖД.

С наступлением лета между Беларусью и популярными курортами будет курсировать все больше поездов, обещают в Белорусской железной дороге. В дополнение к существующим маршрутам в направлении Адлера, Анапы, Минеральных вод и Одессы, с 1 июня по 21 сентября возобновляет ежедневное курсирование поезд Минск—Новоалексеевка с прицепными вагонами до Бердянска. Также в летний период  каждый день будет ходить поезд Минск—Одесса с прицепными вагонами Барановичи—Минск—Херсон.
 
С 10 июня по 7 сентября белорусы смогут добраться до Болгарского побережья Черного моря на поезде Минск—Варна, который будет следовать через Львов, Ивано-Франковск и Бухарест. Билеты на этот маршрут уже продаются, о чем ранее рассказывал Телеграф.
 
На Балтийское побережье можно будет добраться поездом Минск—Рига с пересадкой в столице Латвии до Юрмалы. Он будет отправляться из Минска по нечетным числам в 20:38, из Риги – по четным в 20:00. Кроме того, у белорусов есть возможность доехать до Балтийского моря на поезде Минск—Вильнюс с пересадкой в Вильнюсе до Паланги.
 
Также в БЖД обратили внимание, что с 1 июня по 29 сентября маршрут следования поезда Могилев—Львов продлен до Трускавца. Он будет курсировать через день отправлением по нечетным числам из Могилева (отправление в 15:40) и по четным числам из Трускавца (в 15:00).
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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