Белорусы пропустили 6 шайб от французов. Итоги второго дня ЧМ-2018

Во второй день чемпионата мира по хоккею-2018, который проходит в Дании, сыграли шесть пар национальных сборных. Белорусские спортсмены проиграли второй матч подряд, пропустив шесть шайб от французов. Сборная Финляндии разгромила Южную Корею со счетом 8:1, Швейцария и Австрия, Латвия и Норвегия сыграли с одинаковым счетом – 3:2 соответственно. США всухую выиграли матч у Дании, а чешские хоккеисты в овертайме вырвали победу у сборной Словакии.

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В группе В сегодня выступили Норвегия и Латвия, Финляндия и Корея, Дания и США, в группе А – Беларусь и Франция, Австрия и Швейцария, Чехия и Словакия.

В матче группового этапа на чемпионате мира сборная Латвии оказалась сильнее команды Норвегии. Игра завершилась со счетом 3:2 (0:2, 1:0, 1:0, 1:0). В первом периоде латвийцы пропустили две шайбы, но сумели сконцентрироваться и перевести игру в овертайм. У норвежской дружины отличились Андерс Бастиансен и Александер Бонсакен, у латвийского коллектива - Родриго Аболс и забивший два гола Рудольф Балцерс.

В противостоянии команд Швейцарии и Австрии победитель также определился лишь в овертайме – 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0). Нино Нидеррайтер, Гаэтан Хас и Энцо Корви отличились заброшенными шайбами в составе сборной Швейцарии. У австрийцев голы на свой счет записали Доминик Цвергер и Мануэль Ганаль.

Сборная Беларуси потерпела поражение от французской команды, пропустив шесть шайб и забив всего две. Итог матча – 2:6 (1:2, 0:1, 1:3). Для нашей команды это уже второй проигрыш подряд – накануне белорусы проиграли шведам. В матче против сборной Франции у белорусской команды отличились Александр Павлович и Павел Воробей, которые забили по шайбе, реализовав большинство.

Спортсмены из Финляндии преподали мастер-класс по игре в хоккей команде из Южной Кореи, забросив в ворота противника восемь шайб, включая три шайбы в меньшинстве. При этом финны пропустили всего лишь один гол – от Майкла Свифта. Итоговый счет - 8:1 (2:0, 3:1, 3:0).

Команда США без какого-либо напряжения выиграла матч у хозяев турнира. Американцы забросили четыре безответные шайбы в ворота датчан. Голы на свой счет записали Уилл Батчер, Крис Крайдер, Кэм Аткинсон и Ник Дженсен. Увы, скандинавам было нечем ответить. Счет матча - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0).

Хоккеисты из Чехии стартовали в чемпионате с волевой победы. Сегодня они буквально вырвали победу у команды Словакии в овертайме - 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0). В составе победителей забитыми шайбами отличились Доминик Кубалик, Мартин Нечас и решивши исход игры Дмитрий Яшкин. У словацкой сборной самыми результативными оказались Михал Криштоф и Андрей Секера.