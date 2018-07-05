Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады

Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.

Хоккеисты из Австрии проиграли сборной России со счетом 0:7 (0:3, 0:3, 0:1). Забитыми голами отличились Михаил Григоренко, который оформил дубль, Артём Анисимов, Александр Барабанов, Кирилл Капризов, Максим Мамин и Илья Михеев. Россияне выиграли уже второй матч. Следующий матч они проведут со сборной Беларуси. Игра начнется сегодня в 17:15 по минскому времени.

Канадцы разгромили команду Южной Кореи, не пропустив ни одной шайбы. В первом и третей периодах они забили по две шайбы, а второй игровой отрезок был для «кленовых листьев» особенно удачным – в ворота корейцев влетели шесть шайб. Итог встречи - 10:0 (2:0, 6:0, 2:0).

Хоккейная сборная Швеции оказалась сильнее чешской. Счет встречи — 3:2 (2:0, 0:1, 1:1). В составе шведов отличились Рикард Ракелль, Маттиас Янмарк и Мика Зибанежад, а в сборной Чехии шайбы забросили Филип Гронек и Томаш Гика.

Сильнейшего в поединке между сборными Германии и Норвегии смогла определить лишь серия послематчевых буллитов. В основное время команды забросили в ворота друг друга по четыре шайбы. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии буллитов победа была на стороне норвежцев – решающий выстрел сделал Матиас Треттенес. Для немцев это уже второе поражение на чемпионате.

Счет в матче Словакия – Швейцария был не таким внушительным, как в остальных поединках. Вначале игрок швейцарской сборной Мирко Мюллер помог Тристану Шерваю забил первую шайбу в ворота Марека Чильяка, а затем Тристан подсобил Мюллеру. В итоге их команда победила со счетом 2:0 (1:0, 1:0, 0:0).

И, наконец, финны одержали победу над сборной Латвии, забросив в их ворота 8 шайбы. Латвийцы сумели отыграть лишь один гол в третьем периоде. Итог встречи - 8:1 (3:0, 2:0, 3:1).