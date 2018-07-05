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07. 05. 2018

В Лиссабоне стартовало "Евровидение": первый полуфинал пройдет 8 мая

Вечером в воскресенье, 6 мая, в португальском Лиссабоне дали официальный старт международному песенному конкурсу «Евровидение-2018». Торжественная церемония открытия форума с участием представителей 43 стран мира состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

В этом году традиционная красная дорожка изменила свой цвет на синий – впервые в истории проведения конкурса. Главной темой для конкурса стала морская концепция, поскольку Португалия всегда объединяла Европу через океан, а несколько сотен лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире. Слоганом нынешнего смотра стала фраза «All Aboard!» («Все на борт!»).
 
После прохода по дорожке артисты оставляли свои пожелания Лиссабону в бутылке времени, сообщили организаторы мероприятия.  
 
Россию будет представлять Юлия Самойлова, которая не смогла выступить на прошлогоднем конкурсе. 
 
 
От Норвегии снова выступит уроженец Беларуси Александр Рыбак, триумфатор «Евровидения-2009». 
 
 
Беларусь представляет украинский исполнитель Alekseev с песней Forever. Он примет участие в первом полуфинале 8 мая под 8-м номером.
 
 
Второй полуфинал состоится 10 мая, а финал назначен на 12-е число.
 
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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