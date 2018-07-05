В Лиссабоне стартовало "Евровидение": первый полуфинал пройдет 8 мая

Вечером в воскресенье, 6 мая, в португальском Лиссабоне дали официальный старт международному песенному конкурсу «Евровидение-2018». Торжественная церемония открытия форума с участием представителей 43 стран мира состоялась на берегу реки возле Музея искусства, архитектуры и технологии.

В этом году традиционная красная дорожка изменила свой цвет на синий – впервые в истории проведения конкурса. Главной темой для конкурса стала морская концепция, поскольку Португалия всегда объединяла Европу через океан, а несколько сотен лет назад Лиссабон был центром многих морских маршрутов в мире. Слоганом нынешнего смотра стала фраза «All Aboard!» («Все на борт!»).

После прохода по дорожке артисты оставляли свои пожелания Лиссабону в бутылке времени, сообщили организаторы мероприятия.

Россию будет представлять Юлия Самойлова, которая не смогла выступить на прошлогоднем конкурсе.

От Норвегии снова выступит уроженец Беларуси Александр Рыбак, триумфатор «Евровидения-2009».

Беларусь представляет украинский исполнитель Alekseev с песней Forever. Он примет участие в первом полуфинале 8 мая под 8-м номером.

Второй полуфинал состоится 10 мая, а финал назначен на 12-е число.