Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 13:57
+22°C
Завтра +24°C
+22°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,42
07. 05. 2018

В Минске 9 мая праздничный салют дадут на пяти площадках

В День Победы в Минске праздничные салюты можно будет увидеть на пяти площадках, о чем говорилось на оперативном совещании в Мингорисполкоме в понедельник, 7 мая.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Павел Скалабан  сообщил, что 9 мая праздничный салют дадут с пяти точек. Это площадки возле стелы «Минск — город-герой», в районе площади Победы, у аэропорта «Минск-1», в микрорайоне Восточный и в районе деревни Зацень.
 
В этот день во всех районах Минска развернутся многочисленные праздничные мероприятия. Будут работать концертные площадки, выездная торговля, пройдут спортивные соревнования. Также запланированы традиционное возложение цветов к монументу Победы (в 12:00), вечерний праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы - 2018», который состоится здесь же.
 
Главным местом проведения общегородского праздника станет площадка у Дворца спорта, где массовые гуляния начнутся в 10:00 и завершатся в 23:00.
 
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.