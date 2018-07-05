В Минске 9 мая праздничный салют дадут на пяти площадках

В День Победы в Минске праздничные салюты можно будет увидеть на пяти площадках, о чем говорилось на оперативном совещании в Мингорисполкоме в понедельник, 7 мая.

Начальник главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Павел Скалабан сообщил, что 9 мая праздничный салют дадут с пяти точек. Это площадки возле стелы «Минск — город-герой», в районе площади Победы, у аэропорта «Минск-1», в микрорайоне Восточный и в районе деревни Зацень.

В этот день во всех районах Минска развернутся многочисленные праздничные мероприятия. Будут работать концертные площадки, выездная торговля, пройдут спортивные соревнования. Также запланированы традиционное возложение цветов к монументу Победы (в 12:00), вечерний праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы - 2018», который состоится здесь же.

Главным местом проведения общегородского праздника станет площадка у Дворца спорта, где массовые гуляния начнутся в 10:00 и завершатся в 23:00.