Путин в четвертый раз вступил в должность президента России

Сегодня в полдень в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который одержал победу на выборах в марте с результатом 76,7% голосов избирателей. Он официально переизбрался на четвертый президентский срок.

Церемония инаугурации началась с внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.

Владимир Путин принес присягу народу России, и после этого председатель Конституционного Суда объявил о его вступлении в должность президента.

Таким образом, Владимир Путин продолжит править страной в ближайшие шесть лет. Для него это была уже четвертая по счету инаугурация.

«Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны. […] Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах», - пообещал он.