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07. 05. 2018

Путин в четвертый раз вступил в должность президента России

Источник фото: Пресс-служба президента России

Сегодня в полдень в Большом Кремлевском дворце состоялась торжественная церемония инаугурации президента России Владимира Путина, который одержал победу на выборах в марте с результатом 76,7% голосов избирателей. Он официально переизбрался на четвертый президентский срок.

Церемония инаугурации началась с внесения государственного флага России, штандарта президента, Конституции России и Знака Президента России в Андреевский зал Большого Кремлевского дворца.
 
 
Владимир Путин принес присягу народу России, и после этого председатель Конституционного Суда объявил о его вступлении в должность президента.
 
Таким образом, Владимир Путин продолжит править страной в ближайшие шесть лет. Для него это была уже четвертая по счету инаугурация.
 
«Как глава государства сделаю все, чтобы приумножить силу, процветание и славу России, чтобы оправдать запросы общества и надежды граждан страны. […] Мы обязательно добьемся успеха! Верю, так и будет. Сделаю для этого все, что в моих силах», - пообещал он.
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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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