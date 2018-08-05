Куда пойти в Минске в День Победы: программа мероприятий

В День празднования 73-й годовщины победы в Великой Отечественной войне в Минске состоятся различные мероприятия: концерты, выставки, ярмарки, спортивные состязания, сообщили представители Мингорисполкома. Празднование 9 мая в белорусской столице будет традиционно масштабным.

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Согласно плану празднования 9 мая, с 11:00 до 12:00 на площади Победы в Минске состоится возложение цветов и венков к монументу, а в 21:39 здесь же пройдет праздничный концерт телепроекта «Площадь Победы-2018». В программе - театрализованное музыкальное представление, которое покажут в прямом эфире. А завершится вечер салютом, который дадут на пяти площадках столицы.

Как сообщили в Мингорисполкоме, в эти дни волонтеры оказывают помощь ветеранам в рамках различных акций: «С весточкой к ветерану» (чествование одиноких ветеранов на дому с вручением подарков и поздравительных открыток), «Пионерский салют ветеранам!» (дети помогают одиноким ветеранам, вдовам ветеранов, узникам концлагерей в уборке квартир, участков, доставляют продукты и выполняют другие поручения). Кроме того, в преддверии празднования Дня Победы учащиеся учреждений образования наводили порядок и благоустраивали воинские захоронения и мемориальные комплексы не только на территории Минска, но и за его пределами.

Одной из главных локаций для массовых народных гуляний станет площадка возле Дворца спорта. Мероприятия здесь начнутся в 10:00 и будут проходить до позднего вечера. Гостей ждет насыщенная концертная программа, выставка мастеров народного творчества «Город мастеров», ярмарка с угощениями и сувенирами. Будут работать торговые точки и пункты общепита.

Ровно в полдень возле фонтана-амфитеатра возле Дворца спорта начнется международный турнир по силовому экстриму «Minsk Strong Battle — 2018». С 13:00 до 23:00 тематическая программа, посвященная празднованию Дня Победы, развернется на территории Верхнего города. А в музейно-парковом комплексе «Победа» в 11:00 начнется всебелорусское приключенческое легкоатлетическое соревнование «Забег отважных».

Праздничные концерты, развлекательно-игровые программы, спортивные состязания в этот день запланированы во всех районах Минска.

В Заводском районе возле спорткомплекса «Чижовка-Арена» с 14:00 до 19:00 пройдут праздник «Помнит сердце, не забудет никогда…», а с 12:00 до 14:00 на территории Минского зоопарка состоится праздничная программа «Великий май». Также в 12:00 в парке имени 900-летия Минска стартует двухчасовой велопробег, посвященный Дню победы.

В Лошицком усадебно-парковом комплексе (Ленинский район) с 12:00 до 20:00 будет проходить районный праздник «Помним. Любим. Гордимся». Районный праздник «Поклонимся великим тем годам!» состоится в парке имени Павлова (Московский район). Мероприятие пройдет 9 мая в 10:00-18:00. В парке «Курасовщина» (Октябрьский район) запланирован праздник «Песни не о войне» (начало в 13:00).

В Партизанском районе 9 мая будет сразу три концертные программы: в парке имени Горького (12:00-18:00), парке экстремальных видов спорта (12:00-18:00) и на площадке возле самолета на улице Карвата (12:00-16:00).

Жители Первомайского района смогут заглянуть на праздничные мероприятия в Ботанический сад, парк имени Челюскинцев, которые начнутся в 13:00. На Детской железной дороге в 11:00 стартует праздничная программа на станции Заслонова «Паровозик из Ромашково». А в фойе кинотеатра «Дом кино» организуют тематические показы документального фильма «Площадь Победы».

Развлекательные мероприятия пройдут в Комаровском сквере (Советский район), а также в парках Тиволи, и 60-летия Октября и Уго Чавеса (Фрунзенский район). Они завершатся лишь вечером. В Центральном районе праздновать День Победы будут в музейно-парковом комплексе «Победа» и в музее истории ВОВ, который находятся на проспекте Победителей.