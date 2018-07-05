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07. 05. 2018

Госконтроль выявил нарушения в работе "Брестмелиоводхоза": 144 работника наказаны

144 работника «Брестмелиоводхоза» были привлечены за различные нарушения к дисциплинарной ответственности после проверки, проведенной сотрудниками Госконтроля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе КГК.

В Госконтроле отметили, что  «Брестмелиоводхоз» является прибыльным и платежеспособным предприятием. Однако его «благополучие» не зависит от результатов его работы, поскольку аппарат управления содержится за счет отчислений подведомственных предприятий.
 
«При этом на сумму этих отчислений не влияет размер полученной предприятиями прибыли, а также конкретной практической помощи объединения», - заявили в ведомстве.
 
В последние годы, отметили также представители КГК, наблюдается снижение эффективности деятельности организаций, входящих в состав «Брестмелиоводхоз», уменьшение объемов выполненных работ и рентабельности производства.
 
При проверке выяснилось, что сотрудники объединения незаконно получали и неэффективно использовали, в том числе с нарушением законодательства, бюджетные средства и государственное имущество. Например, подведомственные предприятия незаконно списали части мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, имеющие остаточную стоимость 1,9 млн рублей. А во время работ по демаркации границы с Украиной «Брестмелиоводхоз» допустил завышение стоимости строительно-монтажных работ на сумму 220,4 тыс. рублей. Также на оплату «дежурства машинистов на насосных станциях» из бюджета ушло 652,2 тыс. рублей, хотя такого вида работа не могла осуществляться.
 
По итогам проверки 144 работника «Брестмелиоводхоза» были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия», - заключили в Госконтроле.
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Беларусь
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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