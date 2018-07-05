Госконтроль выявил нарушения в работе "Брестмелиоводхоза": 144 работника наказаны

144 работника «Брестмелиоводхоза» были привлечены за различные нарушения к дисциплинарной ответственности после проверки, проведенной сотрудниками Госконтроля. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе КГК.

В Госконтроле отметили, что «Брестмелиоводхоз» является прибыльным и платежеспособным предприятием. Однако его «благополучие» не зависит от результатов его работы, поскольку аппарат управления содержится за счет отчислений подведомственных предприятий.

«При этом на сумму этих отчислений не влияет размер полученной предприятиями прибыли, а также конкретной практической помощи объединения», - заявили в ведомстве.

В последние годы, отметили также представители КГК, наблюдается снижение эффективности деятельности организаций, входящих в состав «Брестмелиоводхоз», уменьшение объемов выполненных работ и рентабельности производства.

При проверке выяснилось, что сотрудники объединения незаконно получали и неэффективно использовали, в том числе с нарушением законодательства, бюджетные средства и государственное имущество. Например, подведомственные предприятия незаконно списали части мелиоративных систем и гидротехнических сооружений, имеющие остаточную стоимость 1,9 млн рублей. А во время работ по демаркации границы с Украиной «Брестмелиоводхоз» допустил завышение стоимости строительно-монтажных работ на сумму 220,4 тыс. рублей. Также на оплату «дежурства машинистов на насосных станциях» из бюджета ушло 652,2 тыс. рублей, хотя такого вида работа не могла осуществляться.

По итогам проверки 144 работника «Брестмелиоводхоза» были привлечены к дисциплинарной ответственности. «Материалы проверки направлены в правоохранительные органы для дачи правовой оценки действиям должностных лиц предприятия», - заключили в Госконтроле.