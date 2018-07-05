Вулкан на Гавайях уничтожил десятки домов и продолжает извергаться

На Гавайях вулкан Килауэа уничтожил несколько десятков домов, из-за извержения эвакуировали 1700 человек. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.

Огненные фонтаны бьют на высоту почти 70 метров. На острове повреждено водоснабжения и дороги, учебные заведения прекратили свою работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха. Вулканическая лава выжгла десятки гектаров земли и уничтожила леса.

Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше.

По данным сейсмологов, активность Килауэа прекратится еще не скоро.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая.

Источник: korrespondent.net