Лента RSS
Подписаться на ленту
07 мая 2018, понедельник, 17:22
+21°C
Завтра +24°C
+21°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
07. 05. 2018

Вулкан на Гавайях уничтожил десятки домов и продолжает извергаться

На Гавайях вулкан Килауэа уничтожил несколько десятков домов, из-за извержения эвакуировали 1700 человек. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщает Associated Press.

Огненные фонтаны бьют на высоту почти 70 метров. На острове повреждено водоснабжения и дороги, учебные заведения прекратили свою работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха. Вулканическая лава выжгла десятки гектаров земли и уничтожила леса.

Отмечается, что извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше. 

По данным сейсмологов, активность Килауэа прекратится еще не скоро.

Напомним, извержение вулкана Килауэа началось 4 мая.

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.