Лента RSS
Подписаться на ленту
08 мая 2018, вторник, 10:16
+24°C
Завтра +24°C
+24°C
Завтра +24°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
08. 05. 2018

Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ

После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.

смотрите также Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
В пресс-службе Федерации хоккея Беларуси заявили, что после неудачного старта на чемпионате мира национальной команды они и Дэйв Льюис приняли совместное решение, что сборную должен возглавить другой специалист.
 
«Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХБ.
 
Также было решеное, что до завершения чемпионата обязанности главного тренера сборной Беларуси по хоккею будет исполнять Сергей Пушков, который на нынешнем турнире работал в тренерском штабе Дэйва Льюиса.
 
На старте чемпионата мира сборная Беларуси крупно проиграла шведам (0:5), затем – французам (2:6). Третий матч, проведенный вчера с командой из России, белорусские хоккеисты проиграли со счетом 0:6. В итоге за три матча белорусы пропустили 17 шайб, сумев забить в ворота соперников лишь две, и не набрали ни одного очка. Сейчас команда находится на самом последнем месте в группе А.
 
Следующий матч белорусские спортсмены проведут завтра против швейцарцев. 
Это Интересно
Актуальное
Хоккей
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.