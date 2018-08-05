Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ

После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.

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В пресс-службе Федерации хоккея Беларуси заявили, что после неудачного старта на чемпионате мира национальной команды они и Дэйв Льюис приняли совместное решение, что сборную должен возглавить другой специалист.

«Дэйв Льюис считает, что изменения в тренерской штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ФХБ.

Также было решеное, что до завершения чемпионата обязанности главного тренера сборной Беларуси по хоккею будет исполнять Сергей Пушков, который на нынешнем турнире работал в тренерском штабе Дэйва Льюиса.

На старте чемпионата мира сборная Беларуси крупно проиграла шведам (0:5), затем – французам (2:6). Третий матч, проведенный вчера с командой из России, белорусские хоккеисты проиграли со счетом 0:6. В итоге за три матча белорусы пропустили 17 шайб, сумев забить в ворота соперников лишь две, и не набрали ни одного очка. Сейчас команда находится на самом последнем месте в группе А.

Следующий матч белорусские спортсмены проведут завтра против швейцарцев.