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08. 05. 2018

Синоптики: 8 мая в Беларуси преимущественно без осадков и до +27

Во вторник, 8 мая, в Беларуси ожидается сухая погода, короткие дожди пройдут лишь местами по юго-востоку. Во второй половине дня воздух прогреется до +27 градусов, сообщает Белгидромет.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Беларуси будет  преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами в юго-восточных районах страны, там же могут прогреметь грозы. 
 
Ветер северо-восточного направления умеренный, при грозах его порывы усилятся. Температура воздуха днем составит от 20 до 25 градусов, по юго-востоку сегодня будет до плюс 27.
 
В Минске во вторник без осадков. Температура воздуха утром составит 14-17 градусов тепла, днем – 22-24, а вечером она снизится до 17-20 градусов.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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