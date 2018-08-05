Синоптики: 8 мая в Беларуси преимущественно без осадков и до +27

Во вторник, 8 мая, в Беларуси ожидается сухая погода, короткие дожди пройдут лишь местами по юго-востоку. Во второй половине дня воздух прогреется до +27 градусов, сообщает Белгидромет.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в Беларуси будет преимущественно без осадков. Небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами в юго-восточных районах страны, там же могут прогреметь грозы.

Ветер северо-восточного направления умеренный, при грозах его порывы усилятся. Температура воздуха днем составит от 20 до 25 градусов, по юго-востоку сегодня будет до плюс 27.

В Минске во вторник без осадков. Температура воздуха утром составит 14-17 градусов тепла, днем – 22-24, а вечером она снизится до 17-20 градусов.