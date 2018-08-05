ALEKSEEV впечатлил фанатов «Евровидения» своим перфомансом

8 мая в столице Португалии состоится первый полуфинал самого масштабного в Европе песенного конкурса "Евровидение", в котором собрались все фавориты. В числе девятнадцати стран-участников свой перфоманс представит и исполнитель ALEKSEEV. Уже сейчас номер артиста на песню "Forever" еврофаны окрестили в социальных сетях и на форумах как самый впечатляющий на Евровидении 2018!

В тысячах комментариев пользователи Интернета обсуждают постановку ALEKSEEV и пытаются разгадать реализованные на сцене приемы и решения, которые они уже имели возможность подсмотреть на репетициях шоу. Главным элементом номера исполнителя является роза - символ любви, страсти, увлечения. Аллегорический образ чувств в танце исполняет артистка FREEDOM BALLET Юлия Зимогляд-Блажкив. Больше всего поразил зрителей финал номера - разорванная спина артиста, с которой прорастают розы, что символизирует душу, пропитанную любовью.

"Этот певец - что-то новое для "Евровидения"! Настоящий шедевр!", "Он должен победить в этом году! Постановка завораживает!", "Самая романтичная песня на "Евровидении" в этом году! Мне это нравится!", "Никто не забудет этот перфоманс! Он невероятно впечатляет! Мой голос - тебе!", "Главный романтик этого конкурса! Это так эффектно!" - пишут фанаты конкурса на YouTube из разных стран Европы и на разных языках о номере ALEKSEEV.

Несмотря на то, что номер полностью, где история ALEKSEEV раскроется от начала и до конца, зрители увидят только во время первого полуфинала, уже сейчас он не оставляет никого равнодушным. Визуализация перфоманса принадлежит одному из самых известных режиссеров-постановщиков в Восточной Европе Олегу Боднарчуку, который также является продюсером ALEKSEEV.

По словам режиссера, самая главная технология номера - это артист: "Артист и идея - главные технологии номера "Forever". Есть и технические приемы, которые зрители увидят уже завтра во время полуфинала. Организаторы "Евровидения" оперативно реагируют на наши замечания и вносят все коррективы. К завтрашнему выступлению мы готовы".

Кроме Беларуси, которую в этом году представляет ALEKSEEV, за место в финале 8 мая также поборются: Исландия, Израиль, Эстония, Хорватия, Финляндия, Швейцария, Кипр и другие страны. ALEKSEEV с песней "Forever" выступит под номером 8.