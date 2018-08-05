В Петриковском районе 11-летняя девочка умерла на отдыхе в санатории

11-летняя девочка из Брагина умерла во время оздоровления в детском реабилитационно-оздоровительном центре «Птичь» в Петриковском районе. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту смерти ребенка, сообщила официальный представитель областного УСК Мария Кривоногова.

Министр здравоохранения Валерий Малашко взял трагический случай под личный контроль. Проводится внутренняя проверка. В причинах неожиданной смерти ребенка разбирается не только Минздрав, но и Следственный комитет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Во время отдыха в детском санатории «Птичь», куда 11-летняя Настя Гавриленко приехала детьми из своей школы, она пожаловалась на плохое самочувствие: тошноту, кашель, боль в груди и высокую температуру. В течение пяти дней температура девочки то сбивалась до 37,6, то поднималась до 39. 2 мая, когда ее состояние снова ухудшилось, работники «Птичи» вызвали скорую помощь.

Девочку госпитализировали в реанимацию Петриковской центральной районной больницы. Вечером того же дня родителям позвонили из больницы и сообщили о смерти их дочери.

Мать девочки говорит, что во время разговоров по телефону Настя упоминала, что болеет не только она, но и другие дети. Женщина предполагает, что медсестры санатория сбивали температуру девочки, и поэтому какое-то время она чувствовала себя немного лучше, но затем температура снова поднималась, пишет TUT.by

26 апреля Настя позвонила матери и сообщила о температуре, кашле и боли в груди. По словам жительницы Брагина, за все это время, когда болела Настя, ей никто не позвонил из санатория и не объяснил, что происходит. Сама она отправилась в Петриковский район лишь 2 мая, когда ребенка отправили на «скорой» в больницу.