У фермера из Ганцевичского района украли $200 тыс., пока он тушил пожар у тещи

В Ганцевичском районе супруги побежали тушить пожар в доме своей родственницы, а в это время их обокрали. Когда они вернулись домой, то недосчитались почти 200 тысяч долларов. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Кража произошла в ночью 7 мая в деревне Хотыничи Ганцевичского района. Около трех часов ночи у местной жительницы загорелись хозпостройки, о чем она сообщила в милицию, а также живущим неподалеку дочери и зятю. Супруги поспешили ей на помощь.

Вернувшись домой, супруги поняли, что их обокрали. Примерно в пять часов утра 46-летний мужчина позвонил в милицию и сообщил, что у них украли крупную сумму денег – около 396,5 тыс. рублей (чуть больше 196 тыс. долларов). Злоумышленники проникли внутрь дома, разбив стеклопакет.

Хозяин дома рассказал газете «Ганцавiцкi час» , что украденные деньги – это их все сбережения, накопленные за многие годы фермерства и в результате продажи личных тракторов и недвижимости.

Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.