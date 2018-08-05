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08. 05. 2018

У фермера из Ганцевичского района украли $200 тыс., пока он тушил пожар у тещи

В Ганцевичском районе супруги побежали тушить пожар в доме своей родственницы, а в это время их обокрали. Когда они вернулись домой, то недосчитались почти 200 тысяч долларов. Подробности сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Кража произошла в ночью 7 мая в деревне Хотыничи Ганцевичского района. Около трех часов ночи у местной жительницы загорелись хозпостройки, о чем она сообщила в милицию, а также живущим неподалеку дочери и зятю. Супруги поспешили ей на помощь.
 
Вернувшись домой, супруги поняли, что их обокрали. Примерно в пять часов утра 46-летний мужчина позвонил в милицию и сообщил, что у них украли крупную сумму денег – около 396,5 тыс. рублей (чуть больше 196 тыс. долларов). Злоумышленники проникли внутрь дома, разбив стеклопакет.
 
Хозяин дома рассказал газете «Ганцавiцкi час», что украденные деньги – это их все сбережения, накопленные за многие годы фермерства и в результате продажи личных тракторов и недвижимости.
 
Возбуждено уголовное дело за кражу в особо крупном размере.
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Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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