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08. 05. 2018

Под Новогрудком 2-летняя девочка вышла поиграть с собакой и утонула в реке

В Новогрудском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки из деревни Ятра, которая отправилась поиграть с собакой и утонула в реке. Основная версия гибели ребенка - несчастный случай, сообщили сегодня в УСК по Гродненской области.

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Трагический случай произошел днем в понедельник, 7 мая. По словам жительницы деревни Ятра, около трех часов дня ее двухлетняя дочка вышла из дома, чтобы поиграть с собакой, и пропала. В этот момент женщина хлопотала по хозяйству, приглядывая за ребенком, появившимся на свет меньше месяца назад. 
 
Самостоятельный поиск ребенка оказался безрезультативным, и женщина обратилась в милицию. Во время поисковых мероприятий в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение, нашли тело девочки. Расстояние до дома погибшей составляло около 500 метров. 
 
Эксперты Госкомитета судебных экспертиз назвали предварительную причину смерти ребенка – утопление. Однако окончательный вывод будет сделан после судмедэкспертизы. Следователи продолжают проверку по факту гибели девочки.
 
С наступлением теплой погоды в Беларуси участились случаи гибели детей на воде. В минувшие большие выходные в Сенненском, Мозырском и Новогрудском районах утонули три ребенка.
 
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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