Под Новогрудком 2-летняя девочка вышла поиграть с собакой и утонула в реке

В Новогрудском районе следователи устанавливают обстоятельства смерти двухлетней девочки из деревни Ятра, которая отправилась поиграть с собакой и утонула в реке. Основная версия гибели ребенка - несчастный случай, сообщили сегодня в УСК по Гродненской области.

Трагический случай произошел днем в понедельник, 7 мая. По словам жительницы деревни Ятра, около трех часов дня ее двухлетняя дочка вышла из дома, чтобы поиграть с собакой, и пропала. В этот момент женщина хлопотала по хозяйству, приглядывая за ребенком, появившимся на свет меньше месяца назад.

Самостоятельный поиск ребенка оказался безрезультативным, и женщина обратилась в милицию. Во время поисковых мероприятий в неглубокой речке Ятранка, имеющей сильное течение, нашли тело девочки. Расстояние до дома погибшей составляло около 500 метров.

Эксперты Госкомитета судебных экспертиз назвали предварительную причину смерти ребенка – утопление. Однако окончательный вывод будет сделан после судмедэкспертизы. Следователи продолжают проверку по факту гибели девочки.