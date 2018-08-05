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08. 05. 2018

8 мая на торгах БВФБ подорожал только доллар

Источник фото: Telegraf.by

Во вторник, 8 мая, на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара США увеличился, а евро и российский рубль подешевели.

Как следует из сообщения на сайте БВФБ, официальный курс доллара сегодня вырос на 0,09% до 2,0203 рубля.
 
Евро подешевел на 0,1% и теперь его стоимость составляет 2,4056 рубля.
 
Российский рубль также ослаб – во вторник его курс снизился на 0,25%. Теперь 100 российских рублей стоят 3,2082 белорусского.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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