8 мая на торгах БВФБ подорожал только доллар

Во вторник, 8 мая, на Белорусской валютно-фондовой бирже состоялись очередные торги иностранными валютами. По их итогам курс доллара США увеличился, а евро и российский рубль подешевели.

Как следует из сообщения на сайте БВФБ, официальный курс доллара сегодня вырос на 0,09% до 2,0203 рубля.

Евро подешевел на 0,1% и теперь его стоимость составляет 2,4056 рубля.

Российский рубль также ослаб – во вторник его курс снизился на 0,25%. Теперь 100 российских рублей стоят 3,2082 белорусского.