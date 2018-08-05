9 мая по югу Беларуси ожидаются грозы, потеплеет до +28°C

В Белгидрометцентре рассказали о погоде в ближайшие дни. 9 мая в Беларуси будет преимущественно без осадков, небольшие осадки пройдут лишь местами в южных районах страны. А воздух днем прогреется до 22-28 градусов.

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Синоптики предупреждают, что 9 мая днем местами по югу Беларуси пройдут кратковременные дожди с грозами. На остальной территории страны будет без осадков. Ветер северо-восточного, восточного направления, умеренный, при грозах порывистый. Предстоящей ночью будет 8-14 градусов выше нуля, в северных районах около 5-7 градусов, а завтра днем потеплеет до 22-28 градусов.

В следующие два дня погода в Беларуси будет зависеть от малоподвижного антициклона с центром над северо-западом Европейской части России. 10 мая осадков не предвидится, ветер восточного направления умеренный, днем порывистый. Ночью ожидается 5-13 градусов, днем температура воздуха будет колебаться от 18 по северо-востоку до 26 по юго-западу.

11 мая также будет сухо, ветер восточной четверти слабый до умеренного. Ночью будет прохладно – от 3-4 градусов по северо-востоку до 5-12 на остальной части Беларуси. В пятницу днем будет 15-23 градуов тепла.