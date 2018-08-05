Экзамен с "автоматом" и штрафные баллы за нарушения ПДД хотят ввести в Беларуси

Министерство внутренних дел предлагаем белорусам высказать свое мнение о планируемых изменениях в Закон «О дорожном движении». В ГАИ предлагают ввести новые водительские категории H и I, возможность сдачи на права на машине с автоматической коробкой передач и внедрение системы штрафных баллов за нарушения Правил дорожного движения.

Сдать на права на автомобиле с «автоматом»

Законопроект об изменениях закона «О дорожном движении» вынесен на общественное обсуждение, говорят представители МВД. Документ предусматривает возможность сдачи на права на автомобиле с автоматической коробкой передач. Однако в правах будет указано, что водитель может управлять машиной только с автоматической трансмиссией. А курсанты, сдавшие экзамен в ГАИ на автомобиле с «механикой» смогут управлять любыми машинами, уточняют правоохранители.

Новые водительские категории - H и I

Еще одним из возможных нововведений является внедрение новых водительских категорий - «H» и «I». При этом планируется урегулировать вопрос с допуском граждан к управлению мотовездеходами (квадроциклами, снегоходами, снегоболотоходами), который сегодня попросту отсутствует.

Для этого в Беларуси вводятся две категории колесных тракторов и самоходных машин: «H» и «I». Управлять мотовездеходами смогут лица 17 лет и старше, при этом предварительной подготовки не потребуется. Кроме того, право управления этим видом транспорта дадут тем, кто уже имеет хотя бы одну водительскую категорию (за исключением «АМ» или «A1»).

Штрафные баллы за нарушения ПДД

ГАИ предлагает ввести штрафные баллы за нарушения Правил дорожного движения. Нарушения, выявленные с помощью фотофиксации или штраф за которые составляет до 3 базовых величин, повлекут наложение 1 штрафного балла. За нарушения ПДД со штрафом до 5 БВ водитель получит 2 балла, за нарушения со штрафом до 10 БВ – 3 балла. Если санкция статьи предусматривает штраф более 10 БВ или лишение прав, водителю начислят 4 балла.

При этом штрафные баллы не будут начислять за административные правонарушения, предусмотренных частями 6, 8 статьи 18.12 (за номерные знаки), статьей 18.20 (у транспортного средства нет страховки), частью 5 статьи 18.22 (нарушение правил остановки и стоянки) КоАП. Инспекторы предлагают лишать прав на срок до шести месяцев водителей, набравших 15 и более штрафных баллов.

Международные водительские удостоверения

Кроме того, правоохранители инициировали вопрос о выдаче международных водительских удостоверений, поскольку у белорусских граждан за границей часто возникают определенные затруднения. Например, в странах Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока граждане без международного водительского удостоверения не могут взять машину в аренду, а в некоторых странах езда на машине с национальным водительским удостоверением может расцениваться как вождение без прав.

В Беларуси международное водительское удостоверение предлагается выдавать по заявлениям граждан, которые планируют в зарубежные страны, не ратифицировавшие Конвенцию о дорожном движении. Его срок действия будет составлять максимум три года или до истечения срока действия национального в/у.

Отказ от бессрочных водительских удостоверений

Также ГАИ выступает за отказ от бессрочных водительских удостоверений, которые выдавались на территории республик бывшего СССР, а также в Беларуси до 1995 года. Удостоверения старого образца предлагается признавать недействительными с 1 января 2020 года. Причина – регулярное выявление фактов подделок или предоставления подложных водительских прав.