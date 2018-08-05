В Гродно водитель сбил на "зебре" 11-летнего мальчика и скрылся

В Гродно водитель легкового автомобиля сбил 11-летнего мальчика на пешеходном переходе, а затем скрылся с места происшествия. Инспекторы ГАИ просят отозваться очевидцев ДТП или водителей, у которых есть записи видеорегистратора.

Происшествие случилось сегодня около 7:40 утра на проспекте Янки Купалы. Школьник переходил дорогу от супермаркета по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, как внезапно его сбила машина, выезжавшая со стороны улицы Пестрака. Предположительно, серый хетчбэк или минивэн.

В результате наезда ребенок получил серьезные травмы, врачи диагностировали у него переломы. Сам водитель скрылся с места ДТП, его ищут. Инспекторы призывают граждан, у которых есть какая-либо информация по этому инциденту или записи видеорегистратора, позвонить по телефонам (0152)79-75-41, 79-75-05 или 102.