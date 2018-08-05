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08. 05. 2018

Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом

Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.

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8 мая стало известно, что Белорусская федерация хоккея и главный тренер национальной сборной Дэйв Льюис приняли решение о прекращении сотрудничества. После ухода канадского специалиста его обязанности будет исполнять Сергей Пушков. 
 
Вскоре появилась информация, что тренерский штаб сборной Беларуси по хоккею покинул также Андрей Мезин. Он не стал комментировать свое решение. Таким образом, новому главному тренеру будут помогать Вячеслав Гусов, Михаил Захаров и Андрей Кудин.
 
Сейчас сборная Беларуси, проигравшая три матча подряд на чемпионате мира, занимает 8-е место в группе «А». Завтра хоккеисты выйдут на лед против команды Швейцарии. 11 мая белорусы проведут матч с чехами, 12-го – с австрийцами, 15-го – со словаками.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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