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08. 05. 2018

Милиция просит помочь в розыске преступников, ограбивших банкомат в Чашниках

Источник фото: УВД Витебского облисполкома

В Чашниках милиция ищет злоумышленников, которые ночью 5 мая проникли в библиотеку, оттуда добрались до сейфовой части банкомата, вскрыли ее и унесли с собой почти 25 тысяч рублей. Об этом сегодня рассказали в УВД Витебской области.

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Сигнализация сработала примерно в 2:20. Когда сотрудники милиции прибыли на место, банкомат был открыт, пропали 4 кассеты с наличностью – в сумме 24 845 рублей.
 
Во время расследования правоохранители выяснили, как действовали преступники. Сначала они проникли через окно в помещение библиотеки, которая находится в Доме культуры. Затем вскрыли дверь сервисной зоны и сейфовой части банкомата «Белагропромбанка» и похитили все деньги, которые находились внутри. Спустя пару минут на место прибыли сотрудники «Охраны», но взломщиков и след простыл. 
 
В УВД отметили, что грабители унесли с собой кассеты с деньгами, представляющие собой пластиковый короб темно-серого цвета с указанием принадлежности к конкретному банкомату (размером примерно 50 на 25 см). После извлечения денег преступники, как правило, избавляются от кассет в любом доступном месте – в лесу, на обочине дороги и т.п.
 
Правоохранители просят граждан, которым что-либо известно об ограблении банкомата или они видели похищенные кассеты, обратиться в ближайший отдел милиции или по телефону 102. Они обещают вознаграждение и анонимность.
 
Возбуждено уголовное дело.
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Анекдот все анекдоты

Прохожу с сыном (2 года) диспансеризацию перед садиком. 
Пришли к невропатологу, она задает ребенку вопросы, а тот молчит. 
Вопрос ко мне:
- Почему молчит?
Я объясняю:
- Нас обижают в каждом кабинете: то рот раздирают, то палец колют, то еще чего... вот и молчит.   
Она смотрит с улыбкой на ребенка:
- Не переживай, здесь тебя не обидят...  
И достает МОЛОТОК!

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