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09. 05. 2018

Представитель Беларуси не прошел в финал "Евровидения"

Украинский певец Alekseev, который представлял на «Евровидении» Беларусь, не смог пройти дальше полуфинала. Первая десятка финалистов определилась накануне вечером в Лиссабоне. К сожалению, жюри не захотело видеть Alekseev'а в финале, который состоится в португальской столице 12 мая.

Номер представителя Беларуси с песней Forever («Навсегда») был ярким и трогательным, но в этом году состав полуфиналистов «Евровидения» оказался слишком сильным. Из 19 участников в финал прошли лишь 10. Это представители Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. 
 
Главными фаворитами конкурса букмекеры называют израильтянку Нетту Барзилай и представительницу Кипра Элени Фурейру. Второй полуфинал пройдет 10 мая.
 
Смотрите видео, как Alekseev выступил в полуфинале «Евровидения»:
 
 
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