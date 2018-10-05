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10. 05. 2018

На Гавайях сняли видео, как лава поглощает автомобиль

В сети Facebook стремительно набирает популярность видео, как поток лавы поглощает автомобиль Ford Mustang на Гавайях.

Авторы видео сняли поток лавы в реальном времени, а потом сжали видео до ролика протяженностью несколько секунд.

Напомним, на Гавайях продолжается извержение вулкана Килауэа. На острове повреждены система водоснабжения и дороги. Учебные заведения прекратили работу. Власти предупредили людей о загрязненности воздуха. Высота огненных фонтанов досигает почти 70 метров. Из-за извержения эвакуировали 1700 человек.

Извержение вулкана происходит на фоне сейсмической активности в данном регионе, которую зафиксировали накануне. По данным Геологической службы США, произошло около 70 землетрясений магнитудой 2,5 и выше. 

Источник: korrespondent.net

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Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

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