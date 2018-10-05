В Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Цистерна, которая перевозила жидкий шоколад, перевернулась в Польше на автотрассе А2, соединяющуюВаршаву и Познань. На дорогу вытекло 24 тонны жидкого шоколада. Об этом в среду, 9 мая, сообщает польский телеканал TVN24.
Автоцистерну уже подняли, однако шоколад по-прежнему находится на асфальте. Движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовался гигантский затор. Водителям рекомендуют пользоваться другими автодорогами.
Сообщается, что водитель цистерновоза, скорее всего, уснул за рулем, из-за чего врезался в барьер, который разделяет полосы. Его со сломанной рукой госпитализировали, а на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются ликвидацией последствий аварии, даже специально проконсультировались с кондитерами.
"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.
По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и развезли шоколад на несколько километров. Это еще сильнее усложняет его уборку.
Ранее в Испании перевернулся грузовик со слонами. Животных поднимали с грузовика с помощью крана.
Источник: korrespondent.net
новость
новость
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Мезин покинул тренерский штаб сборной Беларуси вслед за Льюисом
Легендарный белорусский голкипер Андрей Мезин, который на нынешнем чемпионате мира входил в тренерский штаб Дэйва Льюиса, покинул расположение сборной вслед за отстраненным главным тренером.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Тренера сборной Беларуси Дэйва Льюиса уволили прямо во время ЧМ
После трех неудачных матчей подряд на чемпионате мира по хоккею в Беларуси уволили главного тренера национальной сборной Дэйва Льюиса, который возглавлял команду с декабря 2014 года. Эту информацию подтвердили в Федерации хоккея Беларуси.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Беларусь разгромно проиграла России в хоккей
На чемпионате мира по хоккею в Дании сборная Беларуси 7 мая в группе А разгромно проиграла команде из России – 0:6.
-
Чемпионат мира по хоккею-2018
Третий день ЧМ по хоккею: внушительные победы России, Финляндии и Канады
Третий день чемпионата мира по хоккею, который проходит в Дании, завершился внушительными победами сборных России, Финляндии и Канады, которые одолели своих соперников (Австрию, Латвию и Южную Корею соответственно) со счетом 7:0, 8:1 и 10:0.