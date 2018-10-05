В Польше перевернулась цистерна с жидким шоколадом

Цистерна, которая перевозила жидкий шоколад, перевернулась в Польше на автотрассе А2, соединяющуюВаршаву и Познань. На дорогу вытекло 24 тонны жидкого шоколада. Об этом в среду, 9 мая, сообщает польский телеканал TVN24.

Автоцистерну уже подняли, однако шоколад по-прежнему находится на асфальте. Движение по трассе перекрыто в обе стороны, из-за чего образовался гигантский затор. Водителям рекомендуют пользоваться другими автодорогами.

Сообщается, что водитель цистерновоза, скорее всего, уснул за рулем, из-за чего врезался в барьер, который разделяет полосы. Его со сломанной рукой госпитализировали, а на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Жидкий шоколад на открытом воздухе быстро застывает, что затрудняет его уборку. Пожарные, которые занимаются ликвидацией последствий аварии, даже специально проконсультировались с кондитерами.

"Мы связались с производителем шоколада. Вместе мы согласились с тем, что нужно использовать моющие машины под давлением, но это займет некоторое время. Холодный шоколад хуже снега", - рассказал бригадир пожарных Богдан Ковальски.

По его словам, водители до приезда спасателей продолжали движение по трассе и развезли шоколад на несколько километров. Это еще сильнее усложняет его уборку.

Ранее в Испании перевернулся грузовик со слонами. Животных поднимали с грузовика с помощью крана.

Источник: korrespondent.net