Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 09:50
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

Погода в Беларуси 10 мая: небольшие дожди по юго-западу и до +26

Источник фото: Telegraf.by

В четверг, 10 мая, в Беларуси будет сухо, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут короткие дожди с грозами, а максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Об этом сообщает Белгидромет.

По прогнозам белорусских синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь местами по юго-западу. Ветер восточного направления умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в разгаре дня составит плюс 17-23, а в юго-западных районах – до 26 градусов.
 
В Минске сегодня без осадков. Температура воздуха утром будет примерно 14-16 градусов, днем повысится до 22, а вечером снова снизится – до 16-18.
Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Еврей и русский слушают радио. Объявляют, что началась война. Еврей хватается за голову:
– Это ж надо, такие проблемы, семью надо отправить в эвакуацию, вещи упаковать, самому туда ехать, как-то там устраиваться. Такие проблемы на мою голову!
Русский отвечает:
– Да, война – это большие проблемы...
– Ой, не смеши, какие у тебя проблемы – винтовку в руки и на фронт.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.