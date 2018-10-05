Погода в Беларуси 10 мая: небольшие дожди по юго-западу и до +26

В четверг, 10 мая, в Беларуси будет сухо, лишь в некоторых районах по юго-западу пройдут короткие дожди с грозами, а максимальная температура воздуха составит 26 градусов. Об этом сообщает Белгидромет.

По прогнозам белорусских синоптиков, сегодня будет преимущественно без осадков. Кратковременные дожди и грозы ожидаются лишь местами по юго-западу. Ветер восточного направления умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в разгаре дня составит плюс 17-23, а в юго-западных районах – до 26 градусов.

В Минске сегодня без осадков. Температура воздуха утром будет примерно 14-16 градусов, днем повысится до 22, а вечером снова снизится – до 16-18.