08:39, 10 мая 2018

Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев

9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.

После крупного проигрыша от России в тренерском штабе белорусов произошли изменения . Команду к матчу со швейцарцами готовил новый главный тренер - Сергей Пушков, который пришел на смену уволенному Дэйву Льюису. Также ушел из команды и помощник канадского специалиста Андрей Мезин.

Игрок сборной Швейцарии Йоэль Вермин распечатала белорусские ворота уже на 2-й минуте игры. Спустя несколько минут Джефф Плэтт отвоевал гол, а Александр Павлович на 11-й минуте удвоил преимущество. Казалось, белорусам удалось собраться и у них получится одержать долгожданную победу, однако чуда не произошло.

В конце первого периода Свен Андригетто сравнял счет. Во втором периоде за 15 секунд до перерыва белорусы пропустили третью шайбу – ее оформил Йоэль Вермин. И в заключительную двадцатиминутку швейцарцам удалось забить еще две шайбы, отличились Энцо Корви и Тимо Майер (последний – в большинстве).

Белорусские хоккеисты, которые после четырех матчей продолжают занимать в турнирной таблице группы A последнее место, имея ноль очков при разнице шайб 2-22, проведут следующий матч 11 мая против сборной Чехии.

Другие результаты 9 мая: Германия – Южная Корея - 6:1; Швеция – Австрия- 7:0; Финляндия – Дания - 2:3.

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