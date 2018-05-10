Хоккей
08:39, 10 мая 2018
Четвертое поражение на ЧМ: белорусы пропустили 5 шайб от швейцарцев
9 мая сборная Беларуси по хоккею потерпела уже четвертое поражение подряд на чемпионате мира, который проходит в эти дни в Дании. Белорусские спортсмены проиграли команде Швейцарии со счетом 2:5 (2:2, 0:1, 0:2). Вылет из элитного дивизиона близок как никогда.
После крупного проигрыша от России в тренерском штабе белорусов произошли изменения. Команду к матчу со швейцарцами готовил новый главный тренер - Сергей Пушков, который пришел на смену уволенному Дэйву Льюису. Также ушел из команды и помощник канадского специалиста Андрей Мезин.
Игрок сборной Швейцарии Йоэль Вермин распечатала белорусские ворота уже на 2-й минуте игры. Спустя несколько минут Джефф Плэтт отвоевал гол, а Александр Павлович на 11-й минуте удвоил преимущество. Казалось, белорусам удалось собраться и у них получится одержать долгожданную победу, однако чуда не произошло.
В конце первого периода Свен Андригетто сравнял счет. Во втором периоде за 15 секунд до перерыва белорусы пропустили третью шайбу – ее оформил Йоэль Вермин. И в заключительную двадцатиминутку швейцарцам удалось забить еще две шайбы, отличились Энцо Корви и Тимо Майер (последний – в большинстве).
Белорусские хоккеисты, которые после четырех матчей продолжают занимать в турнирной таблице группы A последнее место, имея ноль очков при разнице шайб 2-22, проведут следующий матч 11 мая против сборной Чехии.
Другие результаты 9 мая:
Германия – Южная Корея - 6:1;
Швеция – Австрия- 7:0;
Финляндия – Дания - 2:3.
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