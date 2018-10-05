ЕБРР повысил прогноз роста экономики Беларуси на 2018 год до 3%

Европейский банк реконструкции и развития повысил прогноз роста экономики Беларуси на 2018 год до 3%, о чем говорится в новом докладе банка об экономических перспективах региона. Это на 1% выше, чем было указано предыдущем прогнозе.

Как отмечается в докладе ЕБРР, экономика Беларуси после двух лет рецессии понемногу восстанавливается. В частности, в 2017 году ВВП вырос на 2,4%, а в первом квартале этого года - уже 5,1% в годовом исчислении. Это произошло в основном благодаря увеличению спроса на внешних рынках, восстановлению потребления домашних хозяйств и низкой базе сравнения за минувший год.

Также специалисты банка констатируют, что в январе-марте инфляция в Беларуси замедлилась до 4,9% в годовом выражении, а в 2017 году и вовсе упала до самого низкого уровня - 6%. Международные резервные активы за счет новых заимствований выросли до 7 млрд долларов , но они все равно относительно низкие по сравнению с внешним долгом.

Эксперты ЕБРР прогнозируют, что в 2018 году ВВП Беларуси вырастет на 3 процентных пункта, что на 1% больше, чем предполагалось ранее. На аналогичную величину, считают аналитики, увеличится экономика синеокой и в 2019 году. Что касается долгосрочных перспектив, они «по-прежнему зависят от масштабов структурных реформ».

А вот прогноз ЕБРР по темпам роста экономики России не такой позитивный. Специалисты считают, что в 2018 году ВВП России вырастет на 1,5%, а не на 1,7%, как прогнозировалось ранее. В качестве причин понижения прогноза называются низкая инвестиционная активность и стабилизация или даже снижение цен на нефть.