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10. 05. 2018

Как жители Беларуси готовятся к дачному сезону

Аналитики Яндекс.Кассы выяснили, что жители Беларуси покупают к новому дачному сезону и сколько тратят на такие товары. Учитывались покупки пользователей из Минска, Бреста, Гродно, Могилёва, Витебска и других городов страны. Сравнивались платежи за апрель 2018 и 2017 годов на онлайн-площадках, которые работают с Яндекс.Кассой, — всего их более 75 тысяч по всему миру.

По сравнению с апрелем 2017 года число покупок товаров для дачи и активного отдыха, а также садовых растений, которые жители Беларуси оплатили через Яндекс.Кассу, в целом выросло на 70%.
 
Средний чек белорусских покупателей за товары для дома и сада увеличился в 3,3 раза — до 78,5 бел. руб. (здесь и дальше по курсу Центробанка РФ на 10.05.2018). На товары для активного отдыха люди тратят в среднем за раз 161,7 бел. руб. — это на 20% больше, чем в апреле прошлого года. А вот средний чек за садовые растения уменьшился на 15% — до 86,5 бел. руб.
 
Для сравнения, в России количество платежей через Яндекс.Кассу за товары для дачи в этом апреле выросло в 4 раза по сравнению с таким же периодом 2017 года, в Казахстане — в 4,2 раза. В России средний чек за такие товары увеличился в 3 раза — до 161 бел. руб., в Казахстане — в 5,4 раза, до 169 бел. руб.
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