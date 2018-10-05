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10. 05. 2018

В Бресте одиннадцатиклассница погибла, выпав с балкона 14-го этажа

В среду, 9 мая, в Бресте погибла 17-летняя учащаяся. Девушка выпала с балкона на 14-м этаже и, получив тяжелые травмы, скончалась на месте происшествия.

Около четырех часов дня прохожие обнаружили на парковке многоэтажки на улице Интернациональной тело девушки. Это была 17-летняя учащаяся 11-го класса, сообщили в УВД Брестского облисполкома.
 
Предварительно установлено, что девушка выпала с общего балкона на 14-м этаже дома. Сейчас правоохранители разбираются в обстоятельствах гибели школьницы. Предполагается, что она совершила самоубийство.
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