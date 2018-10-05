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10. 05. 2018

В Бресте 11-летняя девочка пострадала от упавшей ветки дерева в парке

Источник фото: brestcity.com

Накануне около пяти часов дня в Бресте внезапно ухудшилась погода: начался ливень, усилился ветер. В парке культуры и отдыха на торговую палатку и пешеходную дорожку рухнула крупная ветка дерева, в результате чего пострадала 11-летняя девочка. Ее положили в реанимацию.

Подробности инцидента в парке культуры и отдыха на улице Ленина в Бресте сообщили в областном управлении МЧС. Примерно в 17:12 спасатели получили сообщение о падении ветки дерева, которая травмирована 11-летнюю девочку. Оторванная ветром ветка упала на торговую палатку и пешеходную дорожку, а также задела ребенка.
 
Дежурившая в парке бригада скорой помощи отвезла пострадавшую в Брестскую областную больницу, где ее положили в реанимацию. О состоянии девочки  на данный момент не сообщается.
 
В МЧС уточнили, что вчера в период с 17:12 до 17:35 поступило еще пять сообщений о падении деревьев на территории Бреста.
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