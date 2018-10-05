Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 12:48
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

В начале 2019 года в Бресте начнут курсировать электробусы

В 2019 году на улицах Бреста могут появиться электробусы. В начале следующего года «Белкоммунмаш» планирует поставить в областной центр четыре электробуса, о чем сообщил начальник управления экономики Брестского горисполкома Александр Прадун.

Александр Прадун пояснил, что поставка электробусов в Брест связана с проектом экологически привлекательного города «СимбиоСити». Одна из его подпрограмм как раз касается создания системы движения общественного транспорта, которая минимизирует выбросы в районах с наибольшим скоплением машин.
 
«Мы изучили европейский опыт и остановили свой выбор на электробусах ночной зарядки. Их запас хода рассчитан на 200-240 километров», - передает БелТА слова чиновника.
 
Протяженность маршрута, по которому будет курсировать новый транспорт, составит порядка 10 километров. Он будет проходить через центральную часть Бреста: от возводимого на ул. Орджоникидзе нового автовокзала к пр. Машерова, по ул. Московской и до конечной остановки на ул. Лактионова.
 
«Там находятся густонаселенные районы с большой интенсивностью движения машин, размещаются парки и скверы. Поэтому важно решить экологический вопрос», - подчеркнул он.
 
Электробусы хотят оформить в бело-синих цветах — в тонах флага и герба Бреста.
Это Интересно
Актуальное
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.