В начале 2019 года в Бресте начнут курсировать электробусы

В 2019 году на улицах Бреста могут появиться электробусы. В начале следующего года «Белкоммунмаш» планирует поставить в областной центр четыре электробуса, о чем сообщил начальник управления экономики Брестского горисполкома Александр Прадун.

Александр Прадун пояснил, что поставка электробусов в Брест связана с проектом экологически привлекательного города «СимбиоСити». Одна из его подпрограмм как раз касается создания системы движения общественного транспорта, которая минимизирует выбросы в районах с наибольшим скоплением машин.

«Мы изучили европейский опыт и остановили свой выбор на электробусах ночной зарядки. Их запас хода рассчитан на 200-240 километров», - передает БелТА слова чиновника.

Протяженность маршрута, по которому будет курсировать новый транспорт, составит порядка 10 километров. Он будет проходить через центральную часть Бреста: от возводимого на ул. Орджоникидзе нового автовокзала к пр. Машерова, по ул. Московской и до конечной остановки на ул. Лактионова.

«Там находятся густонаселенные районы с большой интенсивностью движения машин, размещаются парки и скверы. Поэтому важно решить экологический вопрос», - подчеркнул он.

Электробусы хотят оформить в бело-синих цветах — в тонах флага и герба Бреста.