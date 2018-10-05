В Минске организатор финансовой пирамиды получил 6 лет и огромный штраф

В Минске суд Ленинского района вынес приговор организатору финансовой пирамиды Артему Мосейчуку. За мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность молодой человек получил шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также штраф в 2500 базовых величин (более 61 тыс. рублей).

25-летний уроженец Пинска, бывший активист БРСМ Артем Мосейчук руководил белорусской веткой компании Kairos Technologies, которая занималась нелегальным привлечением денег населения, с января 2015 по сентябрь 2016 года.

Люди предоставляли часть жесткого диска на своем компьютере в аренду и оплачивали вступительный взнос, размер которого составлял 125 – 2777 долларов. За «хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов» людям обещали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы. Сначала выплаты осуществлялись за счет новых «инвесторов» компании, а затем они и вовсе прекратились.

выставляя на своих страницах в соцсетях фото дорогих телефонов, часов, автомобилей, путешествий. Парень проводил презентации и семинары, рассчитанные на людей, не имеющих познаний в области экономики, и убеждал их в легальности деятельности компании. Под его «кураторством» находились 108 вкладчиков, которые принесли компании 320 тысяч рублей. Артем Мосейчук позиционировал себя как успешный бизнесмен,фото дорогих телефонов, часов, автомобилей, путешествий. Парень проводил презентации и семинары, рассчитанные на людей, не имеющих познаний в области экономики, и убеждал их в легальности деятельности компании. Под его «кураторством» находились 108 вкладчиков, которые принесли компании 320 тысяч рублей.

10 мая стало известно, что минский суд приговорил мошенника к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также Мосейчуку предстоит выплатить штраф в размере 2500 базовых величин (61 250 рублей).