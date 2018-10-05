Лента RSS
Подписаться на ленту
10 мая 2018, четверг, 12:47
+22°C
Завтра +20°C
+22°C
Завтра +20°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,02
  • € 2,41
10. 05. 2018

В Минске организатор финансовой пирамиды получил 6 лет и огромный штраф

Источник фото: Следственный комитет

В Минске суд Ленинского района вынес приговор организатору финансовой пирамиды Артему Мосейчуку. За мошенничество и незаконную предпринимательскую деятельность молодой человек получил шесть лет лишения свободы с конфискацией имущества, а также штраф в 2500 базовых величин (более 61 тыс. рублей).

25-летний уроженец Пинска, бывший активист БРСМ Артем Мосейчук руководил белорусской веткой компании Kairos Technologies, которая занималась нелегальным привлечением денег населения, с января 2015 по сентябрь 2016 года. 
 
Люди предоставляли часть жесткого диска на своем компьютере в аренду и оплачивали вступительный взнос, размер которого составлял 125 – 2777 долларов. За «хранение зашифрованной информации крупных корпоративных клиентов» людям обещали ежемесячный доход в размере 20% от внесенной суммы. Сначала выплаты осуществлялись за счет новых «инвесторов» компании, а затем они и вовсе прекратились.
 
Артем Мосейчук позиционировал себя как успешный бизнесмен, выставляя на своих страницах в соцсетях фото дорогих телефонов, часов, автомобилей, путешествий. Парень проводил презентации и семинары, рассчитанные на людей, не имеющих познаний в области экономики, и убеждал их в легальности деятельности компании. Под его «кураторством» находились 108 вкладчиков, которые принесли компании 320 тысяч рублей.
 
10 мая стало известно, что минский суд приговорил мошенника к 6 годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Также Мосейчуку предстоит выплатить штраф в размере 2500 базовых величин (61 250 рублей).
Это Интересно
Актуальное
Криминал
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- А я вот все-таки дозвонился, спросил, куда мы всей страной идем? 
- Ну и?
- Пока смогли ответить, куда иду конкретно я.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Возможный референдум в Беларуси

Какой вопрос будет основным на референдуме?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2018 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.