Впервые в Беларуси! MTBankFX предлагает инвестировать в биткоины

Первая банковская форекс-площадка MTBankFX запускает новый для Беларуси торговый инструмент – биткоин против доллара США.

Первым в стране MTBankFX открыл для белорусов возможность без уплаты налогов зарабатывать на росте либо на падении самой популярной криптовалюты.

Как это работает

До недавнего времени начать работать с криптовалютой из Беларуси было не так просто: во-первых, необходимо было выйти на криптовалютную биржу, во-вторых, открыть кошелек. Все эти процедуры в разных странах регулируется законодательством по-разному, что несет определенные риски. К тому же при такой схеме придется платить высокую комиссию брокеру – от 0,25% до 0,5% от суммы операции.

MTBankFX все упрощает: здесь любой человек может открыть торговый аккаунт, оформить карту МТБанка в долларах США, если ее нет, совершать операции и зарабатывать на этом. Важно отметить, что покупать или продавать биткоины на форекс-площадке клиент не может – он совершает операцию с производным инструментом, в основе которого лежит фьючерсный контрактный бикоин. Таким образом, клиенты работают в белорусской юрисдикции, где регулятором выступает Национальный банк РБ, а контрагентом является проверенный коммерческий банк – МТБанк, поэтому риск потери инвестиций из-за недобросовестной работы биржи или брокера исключен.

Особенная пара Биткоин/USD

Маржинальное плечо 3:1. Если стандартное маржинальное плечо по классической паре EUR/USD – 100:1, то по биткоину – 3:1. Это значит, что если криптовалюта стоит 9 тысяч долларов, то клиенту на счету надо иметь в три раза меньше – 3 тысячи, чтобы начать работать с инструментом. Плечо MTBankFX ограничивает умышленно, чтобы снизить риски потерь больших сумм вложений. Минимальный размер операций составляет 0.2 биткоина, что значительно снижает необходимую сумму для начала работы с этим инструментом.

Все позиции закрываются в пятницу вечером. Позиции закрываются принудительно – это связано с тем, что на нерегулируемых криптобиржах торговля идет постоянно, а поставщики MTBankFX (надёжные швейцарские банки) в выходные дни операции не совершают. Риски кроются в том, что за это время цена может очень сильно измениться в большую или в меньшую сторону. Чтобы из-за этого не потерять вложенные деньги, все позиции закрываются в пятницу вечером, но торговать в рамках недели можно без каких-либо ограничений.

Плавающая комиссия. Стандартно она составит 0,018% от суммы сделки. Если клиент совершает операции активно, то комиссия снижается до 0,012%, то есть при увеличении оборотов можно экономить до 30% на комиссии.

Преимущества работы на MTBankFX:

ввод и вывод средств на карту МТБанка без комиссий;

освобождение от налогов до 2019 года;

чистые котировки;

бесплатные тренинги;

профессиональная платформа.

Инвестиции

Биткоин интересен тем, кто, с одной стороны, склонен к большим рискам, а с другой, рассчитывает на более высокую доходность. Для работы с криптовалютой нужны немалые инвестиции: минимальное вложение – примерно 1 000 долларов, но оно зависит от курса биткоина. Эта сумма также создает запас прочности: если рынок в моменте начнет двигаться против клиента, то его позиция не закроется, клиент сможет переждать спад и выйти в зону прибыли. Платформа MTBankFX предоставляет множество инструментов , чтобы клиент мог более взвешенно и обдуманно принимать решения. К примеру, есть новостная лента, где собраны сводки от более чем 500 поставщиков, есть возможность детального анализа графиков. Все желающие также могут пройти обучение, посмотреть вебинары и попробовать свои силы на демо-аккаунте

– Биткоин подходит искушенным трейдерам, которые хорошо знакомы с классическими активами, такими как валютные пары, драгоценные металлы, тем, кто научился контролировать свои риски и понял, как работает рынок. Криптовалюта – интересный актив, очень волатильный, который за короткий промежуток времени помогает сгенерировать приличный доход. Но тут важно понимать, что возможны и убытки, поэтому новичкам с биткоином лучше не работать. Если клиент хочет на время инвестировать и забыть, то ему лучше выбрать другой инструмент, например, акции. Операции с биткоином носят спекулятивный характер, когда клиент ждет краткосрочного роста в рамках недели и старается на нем заработать. Это правильный подход еще и потому, что будущее криптовалют не определено. Недавно биткоин стоил около 20 тысяч долларов, потом снижался до 6-7 тысяч, и не совсем понятно его дальнейшее будущее. Поэтому есть смысл в краткосрочных спекулятивных операциях, для которых отлично подходит наш новый инструмент, – говорит Александр Приходько, Начальник отдела по работе на внебиржевом рынке Форекс ЗАО «МТБанк».

Форекс-площадка MTBankFX создана в партнерстве Dukascopy Bank SA (член банковской ассоциации Швейцарии и авторитетный поставщик трейдинговых услуг в Европе с 1998 года). По данным Национального Форекс Центра, MTBankFX является самым крупным брокером в РБ по объему и количеству совершенных клиентами операций в 2016 и 2017 годах.