В Беларуси хотят построить новый азотный комбинат за $1 млрд

В Беларуси собираются построить новый азотный комбинат за 1 млрд долларов и одновременно с этим модернизировать «Гродно Азот». Такие предложения поддержал президент Александр Лукашенко на совещании в четверг, 10 мая, на котором обсуждались перспективы развития гродненского предприятия.

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Чиновники представили Александру Лукашенко три варианта развития производства азотных удобрений в Беларуси: глубокая модернизация «Гродно Азота», строительство нового комбината или реализация обоих предложений. После обсуждения глава государства поддержал третью идею. Он поручил еще раз проработать варианты реализации проекта, но не затягивать с решениями и обязательно обратить внимание на итоговую цену. «Нас интересует цена вопроса и эффективность проекта», - отметил Лукашенко.

Председатель «Белнефтехима» Игорь Ляшенко сообщил, что строительство нового комбината обойдется как минимум в 1 миллиард долларов. Еще около 400 миллионов долларов нужно будет потратить на модернизацию «Гродно Азота». Работы частично профинансирует само предприятие, также планируется задействовать кредиты.

«К строительству азотного комплекса планируется подойти после проведения конкурса по выбору генерального подрядчика и отработки названных вопросов», - заключил Игорь Ляшенко.