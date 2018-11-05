ЧМ-2018. Канадцы разгромили норвежцев, а россияне проиграли чехам

Сборная Канады разгромила команду Норвегии, а российские хоккеисты потерпели первое поражение. Таковы итоги очередного дня на чемпионате мира по хоккею в Дании.

10 мая национальная сборная России в овертайме проиграла дружине из Чехии — 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1). У чехов отличились Давид Крейчи, Дмитрий Яшкин и Давид Пастрняк, который забил дважды, в том числе в овертайме. У россиян шайбы забили Никита Нестеров, Михаил Григоренко и Александр Барабанов.

К слову, первые три матча на групповом этапе ЧМ сборная России выиграла с суммарным счетом 20:0. Сначала россияне разгромили французов (7:0), затем – австрийцев (7:0), а на закуску уделали белорусов (6:0). Сегодня белорусской команде предстоит встретиться с чехами, а у россиян завтра матч со Швейцарией.

Хоккеисты из Словакии нанесли поражение сборной Франции. Матч завершился со счетом 3:1 (1:0, 1:1, 1:0). В составе победителей шайбы забросили Давид Бондра, Давид Буц и Михал Чайковски, а у французской команды отличился Валентин Клеро.

Сборная США победила команду Латвии в овертайме - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0). У латвийской сборной отличились Увис Балинскис и Андрис Джериньш, у американцев забивали Крис Крайдер, Колин Уайт и Кэм Аткинсон.

И, наконец, сборная Канады разгромила норвежцев благодаря хет-трику Коннора Макдэвида. Поединок завершился со счетом 5:0 (3:0,1:0, 1:0).

Турнирное положение:

Группа «А»: Швеция – 12 очков (4 игры), Россия – 10 (4), Швейцария – 9 (4), Словакия – 7 (4), Чехия – 6 (4), Франция – 3 (4), Австрия – 1 (4), Беларусь – 0 (4).

Группа «В»: США — 10 очков (4 игры), Канада – 10 (4), Финляндия — 9 (4), Латвия — 6 (4), Дания — 5 (4), Германия — 5 (4), Норвегия — 3 (4), Южная Корея — 0 (4).