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11. 05. 2018

9 мая минчане съели 3,5 тонны шашлыка и выпили 8 тыс. литров пива

В День Победы жители Минска и гости столицы купили три с половиной тонны шашлыка и мясной продукции, а также 8 тысяч литров пива на ярмарке возле Дворца спорта. Такие данные приводит Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.

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По информации ведомства, 9 мая на общегородской ярмарке у Дворца спорта был представлен широкий ассортимент продукции общепита (шашлыки, драники, колбаски, блинчики и др.), прохладительных напитков, кваса и мороженого. Здесь же находился огромный фуд-корт.
 
За день люди купили 3,5 тонны шашлыка и мясной продукции, 9 тысяч литров кваса и других напитков, 8 тысяч литров пива, 600 кг мороженного. Выручка организаций составила 250 тысяч рублей.
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