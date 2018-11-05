В Гомеле школьник, упавший в реку с перил набережной, умер в реанимации

В гомельской больнице скончался 13-летний мальчик, который гулял по перилам на набережной, поскользнулся и свалился с реку. Медики боролись за жизнь подростка с 7 мая, а 10 мая его не стало.

Инцидент произошел в понедельник, 7 мая. Семиклассник в компании своих друзей гулял по перилам на набережной в Гомеле. Внезапно он упал в Сож. Прибывшие на место происшествия спасатели достали ребенка из воды и передали «скорой». К тому времени он провел в воде 20 минут. Мальчика в состоянии клинической смерти госпитализировали в реанимацию Гомельской городской клинической больницы скорой медицинской помощи. Фото: МЧС Врачи провели весь комплекс лечебно-диагностических мероприятий, отметили в управлении здравоохранения облисполкома. Однако из-за длительной гипоксии необратимо пострадали жизненно важные органы. Это и стало причиной смерти школьника, пишет БелТА Сейчас следователи разбираются в обстоятельствах падения подростка с парапета в реку.