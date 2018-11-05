Дело о лжепредпринимательстве направлено в суд: ущерб составил 3,7 млн рублей

Уголовное дело в отношении 14 членов организованной преступной группы, которые «консультировали» фирмы и предприятия, как уклониться от уплаты налогов, направлено в суд. Об этом в пятницу, 11 мая, сообщили представители Следственного комитета.

14 граждан обвиняются в лжепредпринимательстве и уклонении от уплаты налогов, рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Марина Дранькова. Расследование уголовного дела уже завершено.

С 2011 года по 2016-й обвиняемые помогли 36 компаниям и предприятиям уклониться от уплаты налогов в размере более 3,7 миллиона рублей. Это происходило путем умышленного занижения налоговой базы и внесения в налоговые декларации фиктивных сведений, которые «подтверждались» документами с печатями и реквизитами лжепредпринимательских структур, подконтрольных фигурантам дела.

Также следователи выяснили, что трое руководителей преступной группы регистрировали фирмы без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность. В итоге 19 субъектов хозяйствования причинили ущерб государству на общую сумму более 910 тысяч рублей.

Кроме того, столичные следователи завершили расследование 36 уголовных дел в отношении «клиентов» преступной группы. В бюджет удалось вернуть более 2,7 млн рублей. На имущество обвиняемых (недвижимость, дорогостоящие автомобили) наложен арест.