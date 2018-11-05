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11. 05. 2018

На Витебщине ребенок выпил средство для чистки труб и попал в реанимацию

Источник фото: Следственный комитет

В Шарковщинском районе полуторогодовалая девочка выпила кислоту для чистки труб и попала в реанимацию с отравлением и химическим ожогом внутренних органов. Следователи устанавливают обстоятельства отравления ребенка, рассказала сегодня представитель УСК по Витебской области Светлана Сахарова.

Инцидент произошел около 10:30 в четверг, 10 мая. По словам взрослых, которые находились в доме, девочка достала с тумбочки в коридоре пластиковую бутылку, в которой была кислота для чистки труб, и выпила часть жидкости. Мать сразу же бросилась промывать рот ребенка водой и вызвала скорую помощь. Малышку госпитализировали в реанимацию. Сейчас ее состояние тяжелое.
 
Следователи проводят проверку по факту отравления ребенка. Они осмотрели дом и изъяли бутылку с веществом, назначили экспертизу. Также правоохранители опросили очевидцев происшествия.
 
Светлана Сахарова уточнила, что семья характеризуется положительно, на учете в СОП не состоит.
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