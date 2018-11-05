В Минске 20 семей получат по квартире в подарок от города

Жанна Романович отметила, что эти квартиры строились под детские дома семейного типа. Однако они не использовались, и мэр города Андрей Шорец попросил президента разрешить выдать эти квартиры семьям из социально незащищенных категорий. "И такое решение было принято", - добавила она.

Также представитель Мингорисполкома рассказала о социальной акции по бесплатному ремонту квартир семей с инвалидами, которая стартовала в Минске. «Добрая переделка» организована комитетом по труду, занятости и соцзащите и ЧП «Нирма», также поддержку окажет ГУВД.

В рамках акции в семьях, в которых родители-инвалиды воспитывают детей-инвалидов (а в столице таких насчитывается 70), сделают бесплатный ремонт. «Мы обратим внимание на несколько семей из этой категории: займемся их квартирами, начиная от разработки дизайн-проекта и завершая самим ремонтом», - отметила Жанна Романович.

Молодые дизайнеры во время июньской практики разработают проект ремонта, а отделкой займутся подопечные правоохранителей, привлеченные к исправительным работам.