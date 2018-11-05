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11. 05. 2018

В Минске 20 семей получат по квартире в подарок от города

К международному Дню семьи, который празднуется 15 мая, в Минске 20 социально незащищенных семей получат ключи от квартиры в подарок от города. Об этом на пресс-конференции в Мингорисполкоме рассказала глава комитета по труду, занятости и социальной защите Жанна Романович.

Квартиру в подарок получат 4 семьи, в которых воспитываются четверо детей, 8 — трех детей, 4 — детей-инвалидов и 4 семьи, где люд имеют заболевания особого перечня, пишет "Минск-Новости"
 
Жанна Романович отметила, что эти квартиры строились под детские дома семейного типа. Однако они не использовались, и мэр города Андрей Шорец попросил президента разрешить выдать эти квартиры семьям из социально незащищенных категорий. "И такое решение было принято", - добавила она.
 
Также представитель Мингорисполкома рассказала о социальной акции по  бесплатному ремонту квартир семей с инвалидами, которая стартовала в Минске. «Добрая переделка» организована комитетом по труду, занятости и соцзащите и ЧП «Нирма», также поддержку окажет ГУВД.
 
В рамках акции в семьях, в которых родители-инвалиды воспитывают детей-инвалидов (а в столице таких насчитывается 70), сделают бесплатный ремонт. «Мы обратим внимание на несколько семей из этой категории: займемся их квартирами, начиная от разработки дизайн-проекта и завершая самим ремонтом», - отметила Жанна Романович.
 
Молодые дизайнеры во время июньской практики разработают проект ремонта, а отделкой займутся подопечные правоохранителей, привлеченные к исправительным работам.

 

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