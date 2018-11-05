Минчанина зажало дверью автобуса, и он получил травму головы и переломы

В Минске 60-летнего пассажира зажало дверью автобуса, в результате чего он получил травму головы и переломы. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, о чем сегодня сообщили в управлении Следственного комитета по Минску.

По данным следствия, утром 20 апреля на остановке общественного транспорта «Автозаводская» пенсионер попытался войти в автобус. Водитель допустил невнимательность, и двери транспортного средства зажали руку пассажира, в результате чего он упал и получил травмы.

Затем водитель позвонил в 103 и своим коллегам, которые отвезли пострадавшего домой еще до приезда бригады скорой помощи. При этом никто не сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Спустя несколько часов состояние 60-летнего мужчины ухудшилось, и он обратился за медицинской помощью. У него диагностировали травму головы, переломы костей и госпитализировали.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента. Они изъяли записи с камеры видеонаблюдения, опросили очевидцев и назначили ряд экспертиз. Также выясняется, почему должностные лица автопарка скрыли факт происшествия. В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК.