В апреле в Беларуси больше всего подорожали проезд в поездах и овощи

В апреле в Беларуси больше всего подорожали проезд в поездах межрегионального сообщения, некоторые свежие овощи (помидоры, морковь, свекла, капуста, картофель), яблоки, а также разговоры по телефону и подключение к интернету. Об этом сообщается на сайте Национального статистического комитета.

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По данным Белстата, в апреле наибольшее подорожание было отмечено на следующие товары и услуги: проезд в поездах межрегионального сообщения (23,9%), свежие помидоры (16%), морковь, свекла (14%), свежая белокочанная капуста (12%), яблоки (7%), картофель (5%), шкафы для одежды (4%), разговоры по телефону (междугородный, международный вызовы) и подключение к интернету, а также шампанское (3%), сапоги, велосипеды и мотоциклы, сухофрукты, страхование легковых машин (2%).

Овощи в апреле подорожали на 4,6%, а вот фрукты, наоборот, подешевели (на 1%). Мясо и мясопродукты подорожали практически незаметно (на 0,04%), цены на рыбу и морепродукту выросли на 0,14%, молочные продукты – на 0,05%, хлеб и хлебобулочные изделия – 0,17%, кондитерские изделия – чуть больше 1%. Алкогольные напитки и сигареты подорожали на 0,42 и 0,02% соответственно.

Некоторые товары в прошлом месяце подешевели. Белстат сообщает, что больше всего снизилась стоимость свежих огурцов (14%), сладкого перца (10%), бананов (8%), ритуальных услуг (7%), обуви (сапоги демисезонные, полуботинки, туфли кожаные, домашняя обувь и др.) – на 4-6%. Гречка подешевела на 3%, виноград, лососевая икра – на 2%, горох, фасоль, зубная паста, пресервы рыбные – на 1,5%. Также немного снизилась стоимость куриных яиц, сахара, черного чая, макаронных изделий и крупы (на 0,3-1%).