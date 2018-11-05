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11. 05. 2018

12 мая в Минске перекроют участки двух проспектов из-за велокарнавала

В субботу, 12 мая, в Минске на несколько часов перекроют части двух проспектов - Победителей и Машерова, а также изменят движение общественного транспорта. Это связано с проведением велокарнавала Viva Rovar. Об этом сегодня сообщили в ГУ "Столичный транспорт и связь".

Движение транспорта будет закрыто на несколько часов: на проспекте Победителей - от улицы Мельникайте до Нарочанской, на проспекте Машерова - от улицы Даумана до улицы Заславской. Также корректируется движение общественного транспорта.
 
С 12:00 до 16:00 изменяются маршруты движения автобусов и маршруток №29, 44, 136, 163,1112-ТК и 1051-ТК.
 
 
С 14:30 до 16:00 изменения в маршрутах коснется автобусов №1, 11, 69, 119С, 73, 91, 76Э, 89Э, 133, маршрутных такси 1056-ТК, 1073-ТК, 1097-ТК, 1119-ТК и троллейбусов 10, 39, 77. 
 
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